Maroc : La Banque mondiale prête 450 M$ pour le développement de la petite enfance

La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt de 450 millions de dollars en soutien à la stratégie à long terme du Maroc visant à renforcer le capital humain.

Ce prêt a pour objectif d’améliorer le développement de la petite enfance dans les zones rurales. Il financera la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), avec pour axe central le développement des jeunes enfants, a indiqué, dans un communiqué, l’institution financière internationale basée à Washington.

Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb, cité dans le communiqué, Jesko Hentschel a indiqué que ce programme appuie l’accès des populations rurales à des services de développement de la petite enfance de qualité. Le programme est conçu pour accompagner les stratégies adoptées par les autorités marocaines en vue de promouvoir le développement des enfants, en s’appuyant sur des données probantes, a expliqué la Banque mondiale.

L'institution a par ailleurs noté que les disparités observées au détriment des enfants des zones rurales du Maroc sont liées à leur manque d’accès à des programmes de développement de la petite enfance de qualité et à leur éloignement des services centrés sur la nutrition, la santé et la stimulation cognitive précoce. Le programme s’attachera par conséquent à soutenir ces aspects.

Economiste principale et co-cheffe d’équipe du projet, Fadila Caillaud a insisté sur l'investissement dans la santé, la nutrition et l’éducation des jeunes enfants. Le suivi, l’évaluation et la coordination des services de développement de la petite enfance seront renforcés à l’aide des mécanismes institutionnels déjà en place, tout en permettant de surveiller l'épanouissement des enfants depuis la naissance jusqu’au primaire.