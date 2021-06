Casablanca : Un accident de voiture fait trois morts sur les lieux de tournage d’un clip

Trois personnes ont été tuées, vendredi soir, lorsque le véhicule d’un conducteur ivre a fait irruption sur les lieux du tournage d’un clip vidéo qui réunit le rappeur Don Bigg et le chanteur Aminux, sur le boulevard Gandhi à Casablanca.

Selon plusieurs sources médiatiques, deux acteurs du clip sont décédés, en plus de la personne chargée du tournage en drone. Le drame s’est déroulé pendant le dîner de l’équipe sur le plateau.

Dans la soirée, Don Bigg et Aminux ont publié chacun un statut sur leurs réseaux sociaux, regrettant le décès des trois collaborateurs. Le drame a créé l’émoi au sein de la scène musicale marocaine et du rap en particuliers. Ce samedi, plusieurs artistes ont exprimé leur choc et leur tristesse en apprenant la nouvelle.