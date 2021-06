France - Maroc : Paris salue l'engagement de Rabat sur la question des mineurs isolés

La France a salué, vendredi, l’engagement du Maroc à résoudre la question des mineurs non accompagnés en Europe. «La France salue l’engagement du Maroc exprimé par l’instruction royale du 1er juin d’accepter le retour des mineurs isolés d’origine marocaine présents sur le territoire européen», indique la porte-parole du Quai D’Orsay en réponse à une question de la MAP.

«Cet engagement vient souligner notre volonté commune de traiter au mieux cette question difficile, sur laquelle la France et le Maroc ont des échanges réguliers qui ont permis l’adoption d’une procédure commune relative à la prise en charge des mineurs non accompagnés. Celle-ci relève en France de la compétence exclusive des juges des enfants», note la porte-parole. Dans ce cadre, poursuit-elle, «la France est pleinement disposée à poursuivre le travail de coopération judiciaire afin de faciliter des placements transfrontaliers».

«Nous nous tenons aux côtés de nos partenaires marocains pour œuvrer à une gestion mutuelle des enjeux migratoires dans un esprit de confiance et de partenariat», poursuit la même source. Et d’ajouter que «le Maroc est un partenaire essentiel pour l’Union européenne, notamment sur la question des flux migratoires. La France souhaite que cette coopération se poursuive et se renforce».