Triathlon : La Marocaine Ghizlane Assou remporte la médaille d'argent en championnat arabe

La championne marocaine Ghizlane Assou a remporté, vendredi, la médaille d'argent au Championnat arabe de triathlon (Elite dames), qui se déroule actuellement à Charm el-Cheikh, en Egypte.

La médaille d'or est revenue à l'Egyptienne Basmala Elsalamoney, tandis que la médaille de bronze a été obtenue par la Jordanienne Karina Othman.

La participation marocaine au championnat se poursuit, samedi, avec Mohammed Mehdi Essadiq et Badr Siwan dans la catégorie seniors, Youssef El Moutawakkil et Yassir Maouzoun (moins de 23 ans) et Ahmed Amine Ounasser (moins de 17 ans).

L'équipe nationale de triathlon prend part aux championnats arabe et africain, qui ont lieu, respectivement, du 04 au 05 juin et du 11 au 13 du même mois à Charm el-Cheikh en Egypte.

Les couleurs nationales seront défendues lors de ces joutes par 10 athlètes, dont 1 dans la catégorie paratriathlon, a indiqué la Fédération royale marocaine de triathlon.

Une délégation du bureau directeur de la Fédération participera, en marge de ces deux compétitions, aux travaux de l'assemblée générale ordinaire de l'Union arabe et de la Confédération africaine de triathlon, a ajouté la même source.