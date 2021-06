Réouverture des frontières françaises le 9 juin : Les conditions pour le Maroc

De nouvelles mesures seront mises en place, dans le cadre de la réouverture des frontières françaises prévue pour le 9 juin. En réponse à l’évolution de la situation épidémiologique mondiale liée à la Covid-19, la France a décidé de rouvrir ses frontières sous certaines conditions, et ce, en fonction du pays d’arrivée ou de destination. Pour cela, une classification est faite par couleurs, verte, orange et rouge en fonction des degrés de maîtrise de la transmission du virus et de ses variantes, indique le gouvernement.

Toujours en zone orange, définie comme zone de «circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants», le Maroc se voit préciser toutes les conditions dans lesquelles les ressortissants pourront quitter le territoire français ou y entrer.

La grande nouveauté de cette réouverture est l’absence de motifs impérieux nécessaires pour entrer en France depuis le Maroc ou de quitter le territoire français vers le Maroc pour toutes personnes pouvant prouver une vaccination par des vaccins reconnus par l’Agence européenne des médicaments.

Quant aux ressortissants marocains n’ayant pas été vaccinées, ils devront justifier d’un motif impérieux prévu par les autorités françaises. Il en est de même pour les ressortissants français qui souhaiterons venir au Maroc.