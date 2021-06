La station spatiale internationale visible à l'œil nu ce soir à Casablanca

La tête dans les étoiles, ou presque. Ce vendredi à Casablanca, à partir de 21h23 et jusqu’à 21h29 la station spatiale internationale devrait être visible à l’œil nu, si le ciel est clair. En effet, la trajectoire (lien) de la station lui fera survoler le Maroc aujourd’hui du sud-ouest au nord-est.

La station abrite actuellement son 65e équipage composé de sept membres dont une femme. Le français Thomas Pesquet a rejoint la station en avril pour une durée de six mois. Tous profitent de leurs séjours pour remplir une série de tests et d’expériences afin de mieux comprendre l’espace et pourquoi pas un jour entreprendre la colonisation d’autres planètes, ce que prévoit déjà le milliardaire Elon Musk.

Le Maroc n’est pas en reste. On peut rappeler que le Centre royal de télédétection spatiale gère toujours l’imagerie du satellite marocain Maroc-TUBSAT et des deux satellites du programme Mohammed VI pour un usage de reconnaissance militaire et civil.