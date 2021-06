Maroc : L'ONCF lance quatre nouveaux services 100% digitalisés

Anticipant le retour vers une mobilité normale, l'Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé de nouveaux services pour un voyage, plus simple, plus facile, plus accessible et plus agréable. Lancés successivement depuis le 28 mai et jusqu’au 15 juin 2021, ces quatre nouveaux services visent la prise en charge globale du client, indique l'Office dans un communiqué.

Ces services, 100% digitalisés couvriront toutes les étapes du parcours client depuis l’information sur le voyage et l’achat du billet jusqu’au service à bord et bien au-delà de la gare, en vue d'anticiper le retour vers une mobilité normale après un contexte sanitaire qui a fortement impacté les habitudes de déplacement. Il s'agit d'un service Train+Auto enrichi, un service de proximité «Khidmat Al Qorb» renforcé, un nouveau canal conversationnel proposé «M’ONCF» et une nouvelle carte de restauration Al Boraq labellisée «Chhiwat mama», précise l'Office.

Le service Train+Auto enrichi qui offre désormais, en plus de la location, une formule autopartage développée en partenariat avec Carmine. Il permet aux clients, depuis le 28 mai 2021, d’avoir accès à un véhicule en libre-service, sur une simple réservation à l’avance à partir du site de l’ONCF.

Un nouveau canal conversationnel proposé «M’ONCF» est le nouveau-né des services digitaux qui vient, à partir du 10 juin 2021, renforcer plus encore la relation client et enrichir les canaux conversationnels instantanés de l’Office, complétant la gamme des canaux digitaux d’information et de relation client existants (2255, www.oncf.ma, www.oncf-voyages.ma et ONCF TRAFIC).