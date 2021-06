Mauritanie : La mosquée Hassan II et le centre culturel marocain rouvrent leurs portes

La mosquée Hassan II et le centre culturel marocain de Nouakchott ont rouvert jeudi leurs portes après leur rénovation. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Royaume en Mauritanie, Hamid Chabbar a appelé à la protection et la valorisation du patrimoine cultuel et culturel commun entre le Maroc et la Mauritanie, et qui constitue l'un des principaux piliers de leurs relations enracinées dans l'histoire.

«Aujourd'hui, nous sommes appelés plus que jamais à œuvrer à la valorisation du patrimoine civilisationnel, religieux, culturel et historique commun au service des relations fortes existantes entre les deux pays frères», a-t-il dit. Le diplomate a souligné, lors de cette cérémonie, le rôle important joué par ce complexe religieux et culturel qui constitue un repère civilisationnel majeur dans la capitale mauritanienne. Soucieux de renforcer les ponts de communication et de consolider davantage les relations de coopération entre les deux pays, les différents acteurs en Mauritanie contribuent à vulgariser ce patrimoine religieux, culturel, civilisationnel et historique commun, s'est-il réjoui.

Il a noté que l'objectif consiste à préserver le patrimoine culturel et spirituel commun et d'en faire un des principaux piliers sur lesquels reposent les liens profondément enracinés entre les deux pays et ce, conformément aux aspirations des dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani, à promouvoir davantage ces relations distinguées.

Inauguré en 1987, le centre religieux et culturel marocain de Nouakchott englobe une bibliothèque comprenant plus de 10 000 ouvrages et manuscrits rares, un amphithéâtre, une salle de lecture, ainsi qu'un salon traditionnel marocain, en plus d'espaces dédiés aux soirées théâtrales, musicales, défilés de mode et expositions d'art plastique, ainsi qu'aux manifestations d'art culinaire.