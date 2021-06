Mineurs isolés : Le Maroc et la France veulent «faciliter» les opérations de retour

Le Maroc et la France ont réitéré leur souhait de «faciliter» le retour des mineurs marocains isolés, afin de «traiter au mieux cette question difficiles». Une note diplomatique du royaume a salué, jeudi, la «coopération modèle» avec Paris, en plus d’un dialogue «fondé sur le respect mutuel». «Hélas, cette approche n’est pas celle de certains pays qui continuent d’adopter une démarche de culpabilisation et d’ascendance», indique ce texte cité par l’AFP, en allusion à l’Espagne et à la crise diplomatique entre Rabat et Madrid.

La veille, le Quai d’Orsay a fait part d’une «volonté commune» de Rabat et de Paris de traiter la question des retours de mineurs isolés marocains, dans un «esprit de confiance et de partenariat». Dans une note, le ministère français des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué «suivre avec attention la situation à Ceuta et les tensions des derniers jours», tout en formulant son espoir d’un «apaisement rapide».

Ces déclarations successives interviennent dans un contexte de crise diplomatique persistante entre le Maroc et l’Espagne, à la suite de l’accueil par Madrid du chef du Polisario, Brahim Ghali, puis du passage de plus de 8 000 personnes à Ceuta, en mai dernier. Parmi eux, plus de 950 mineurs ont été identifiés. De leur côté, 4 000 familles concernées ont contacté les autorités espagnoles pour s’informer sur leurs enfants arrivés à l’enclave.