Droits de l'enfant : Adoption et mise en œuvre du Programme national intégré «Kafala»

La Commission ministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre des politiques et plan nationaux dans le domaine de la promotion de la situation des enfants et la protection de leurs droits a approuvé plusieurs recommandations, dont l'adoption et la mise en œuvre du Programme national intégré «Kafala» pour la promotion et la prise en charge des enfants privés de soutien familial. Deux recommandations relatives à la généralisation progressive du plan d'action pour la protection de l'enfance contre l'exploitation dans la mendicité et à l'activation des dispositifs territoriaux intégrés pour la protection des enfants dans les dix-huit provinces modèles, tout en œuvrant à leur généralisation par étape au reste des provinces, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

La réunion de la Commission ministérielle, tenue mercredi sous la présidence du chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, a été consacrée à l'évaluation des réalisations dans le domaine de la protection de l'enfance dans le cadre des programmes entrepris par certains départements et institutions, outre l'examen des perspectives d'action en vue de donner une forte impulsion à ce grand chantier social. Les recommandations approuvées doivent être mises en œuvre en coordination et en collaboration avec l'ensemble des partenaires.

Dans une allocution à cette occasion, le chef du gouvernement a mis en avant l'intérêt particulier qu'accorde le Roi Mohammed VI à la promotion de la situation des enfants. Il a évoqué un ensemble de programmes et d'initiatives publics qui ont contribué à améliorer les indicateurs liés aux droits de l'enfant, notamment le Plan d’action national pour la lutte contre l’exploitation des enfants à des fins de mendicité, lancé en décembre 2019 et les programmes de prise en charge et d'intégration sociale des enfants en situation de vulnérabilité.