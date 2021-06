Agadir : Le RNI présente les grandes orientations de son programme

Présence du RNI à Agadir pour lancer sa tournée d'échanges et d'information / DR

Nouvelle tournée d’échanges et d’information lancée à Agadir ce jeudi par le Rassemblement national des indépendants (RNI). A cette occasion, le président du RNI Aziz Akhannouch a précisé que le programme pour la période 2021-2026 se fondait sur cinq engagements : une protection contre les aléas de la vie, un système de santé digne, des emplois pour tous, une école de l’égalité et une administration à l’écoute.

Pas moins de 300 000 personnes ont été entendues pendant cinq ans pour mettre en place des mesures réalisables et qui sont perçues comme prioritaires pour la plus large frange de la société. Ces notions de réalisabilité et de réponse aux attentes des citoyens semblent dominer l’orientation politique du RNI, qui espère trouver une réponse au changement attendu par les Marocains en termes de contrat politique avec leurs élus.

Le RNI n’œuvre pas sans ignorer les séquelles de la crise de la Covid-19, a souligné Aziz Akhannouch, ainsi que la réforme sociale majeure lancée par le roi Mohammed VI avec la généralisation de la protection sociale et la présentation du nouveau modèle du développement du Maroc.

A l’issu de cette rencontre, le RNI ajoute dans un communiqué que «cette tournée nationale des grandes orientations du programme des Indépendants constitue une occasion pour prouver l’importance de la communication au sein du RNI qui a déjà pris des initiatives pareilles l’année dernière en organisant notamment des congrès régionaux, le programme «100 jours, 100 villes», des rencontres d’information du bureau politique dans les régions ainsi qu’en présentant «la voie de la confiance» et sa réflexion à la sortie de la crise socio-économique après la Covid-19»