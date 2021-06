La ministre des MRE au chevet de la politique culturelle du Maroc à l’étranger

La transformation démographique et socioculturelle de la migration marocaine requiert l’élaboration d’une feuille de route pour une politique culturelle unifiée et intégrée orientée vers les Marocains résidant à l'étranger (MRE), a affirmé, mercredi, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, chargée des MRE, Mme Nezha El Ouafi.

Intervenant lors de la réunion du Comité de surveillance et de suivi des centres culturels marocains à l'étranger, organisée par le ministère des Affaires étrangères, Mme El Ouafi a relevé que cette politique culturelle doit apporter des suggestions et des solutions appropriées pour relever les défis posés par les répercussions de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Lors de cette rencontre, organisée par vidéo-conférence et consacrée à la poursuite des consultations entre les secteurs ministériels et les institutions nationales concernées afin de mettre en œuvre un mécanisme de gouvernance de l’offre culturelle marocaine à l’étranger, la ministre déléguée à estimé que «l'offre culturelle souhaitée doit refléter le modèle marocain modéré, ouvert et riche de sa culture diversifiée».

Cette réunion intervient dans le cadre d’application des recommandations du Comité de surveillance et de suivi des centres culturels marocains à l'étranger, tenu le 20 octobre 2020. Le ministère délégué chargé des MRE avait réalisé en 2015 une étude d'évaluation de l'offre culturelle, qui a mis en évidence la difficulté de coordination entre les acteurs concernés et l'absence d'une évaluation efficace.