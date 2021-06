Espagne-Maroc : Le ministre de l’Intérieur appelle à «laisser la diplomatie résoudre la crise»

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré jeudi que la diplomatie «est ce qui doit fonctionner et c’est ce qui fonctionne» pour résoudre la récente crise avec le Maroc. En réponse aux questions de la presse, il a recommandé de «laisser la diplomatie faire son travail et c’est ce qu’elle est en train de faire».

Le ministre a défendu les relations entre Madrid et Rabat en les qualifiant de fraternelles et de «stratégiques», expliquant que «la coopération sécuritaire avec le Maroc est importante et efficace». «Nous réalisons tous que la coopération et l’échange des informations garantit la sécurité à nos sociétés (…) nous en sommes assez conscients et nous travaillons sérieusement de manière coordonnées, lorsqu’il s’agit des questions sécuritaires qui ne sont pas de moindre importance que celles du terrorisme et du crime organisé», a-t-il plaidé.

Concernant les mineurs à Ceuta, Grande-Marlaska a souligné que leur situation était «un sujet d’intérêt prioritaire» de toutes les autorités compétentes. «C’est leur intérêt supérieur qui nous guide institutionnellement», a-t-il affirmé.