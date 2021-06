Maroc : Israël craint-elle un boycott populaire en allouant 200 M$ à l’assurance de ses produits ?

La Compagnie israélienne gouvernementale d’assurance contre les risques du commerce extérieur (Ashra), a annoncé, mardi, avoir alloué 200 millions de dollars pour l’assurance des exportateurs vers le Maroc. 100 millions de dollars seront destinés pour ceux qui exportent leurs produits vers le Bahreïn, selon Anadolu. La même source a rapporté que cette assurance «protège les exportateurs israéliens de la non-solvabilité des clients, en cas de difficultés financières ou d’aléas politiques». La couverture concerne «les accords à long terme et des projets allant jusqu’à 15 ans».

Citant Aziz Hennaoui, secrétaire général de l’Observatoire marocain contre la normalisation, l’agence de presse indique que «les efforts de l’entité sioniste (Israël) pour allouer des sommes et assurer ses exportations vers le Maroc contre d’éventuels risques confirment la crainte d’un boycott économique populaire». «L’annonce faite par l’entité sioniste qui assure les exportateurs israéliens vers le Maroc s’inscrit dans le cadre de la vague de normalisation avec l’entité, y compris la normalisation économique», a expliqué le militant.

Directeur exécutif de la compagnie d’assurances, Nessim Ben Eli a indiqué qu’«à la lumière de la pandémie du nouveau coronavirus, le volume des exportations israéliennes a diminué» et que les opérateurs chercheraient à étendre leurs activités d’exportation pour «pénétrer de nouveaux marchés». «Les accords de normalisation avec le Bahreïn et le Maroc permettent une plus grande expansion des entreprises israéliennes en Afrique et en Asie», a-t-il expliqué.

En décembre 2020, le Maroc a en effet signé un accord avec Israël pour la reprise des relations bilatérales. Il s’ajoute aux Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan. Mais cette officialisation des liens entre Rabat et Tel Aviv a provoqué la colère au sein des associations marocaines de défense de la Palestine et d’une large frange de la population, à la lumière de l’occupation des territoires palestiniens et des offensives qui y sont menées par Israël.