MOGA WIND : Un premier rendez-vous de planche à voile et Kitesurf samedi à Essaouira

Au calendrier pour les adeptes de kitesurf et de planche à voile, aura lieu samedi à Essaouira la première édition de MOGA WIND, une compétition sportive de planche à voile et kitesurf.

Sous l'impulsion du Club Royal de planches à voile d'Essaouira, l'égide de la Fédération royale marocaine de voile et en partenariat avec la direction provinciale du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, cet événement rassemblera 80 véliplanchistes et kitesurfeur, dont 20 jeunes de moins de 20 ans.

Les sportifs désireux de se faire couronner lors de la cérémonie de remise des prix pourrons courir sur trois formats : une course de Kitesurf pour adulte et une pour les enfants de moins de 14 ans, ainsi qu'une course de planche à voile.

Dans un communiqué, les organisateurs ont souligné l'importance de la compétition «après des mois sans rencontres possibles pour nos athlètes et tous les amateurs de sports nautiques», avant que Karim Elouafa, animateur du Club Royal de planches à voile d'Essaouira, et initiateur de l’évènement n'ajoute «les nombreuses inscriptions à cette manifestation témoignent de l'engouement des adeptes de kitesurf et de planche à voile pour un tel événement et de leur envie de se retrouver dans le cadre d'une compétition qui allie leur sport de prédilection et convivialité».

Essaouira n'est pas étrangère au Kitesurf, le kitesurfeur Soufiane Hamaini étant natif de la ville. Il est le premier athlète du monde arabe à avoir participé aux championnats du monde en 2000, championnats qu'il remportera huit ans plus tard.