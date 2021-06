Incinération de plus de 16 tonnes de drogue et de produits prohibés à Tan-Tan

Plus de 16 tonnes de drogue et une grande quantité de produits prohibés ont été incinérées, ce jeudi à El Ouatia, dans la province de Tan-Tan. Parmi la liste des produits détruits, précise Rachid Hadji, ordonnateur des douanes de Tan-Tan, on retrouve 16,51 tonnes de haschich, 56,4 kg de kif, plus de 175 litres d’eau-de-vie, 18,2 kg de tabac moulu, 264 400 cigarettes de contrebande et 736,4 kg de maasel, ainsi qu'une quantité de produits psychotropes et de cocaïne non révélée.

Selon l’ordonnateur des douanes de Tan-Tan, les produits qui ont été détruits dans la décharge communale d'El Ouatia, Cette opération a été menée sous la supervision d’une commission représentant les services de la police, de la gendarmerie royale, de la protection civile, les autorités locales et le bureau d’hygiène.

Rachid Hadji a indiqué que ces produits ont été saisis durant la période allant du 11 février au 25 mai, ajoutant que cette saisie est le fruit des efforts déployés par les différents services de sécurité pour lutter contre le trafic de drogue et des produits prohibés et préserver la santé et la sécurité des citoyens.