Cinéma : Nabil Ayouch représente le Maroc en compétition officielle du 74e Festival de Cannes

Nabil Ayouch marque l'histoire du cinéma marocain. Son long-métrage «Haut et Fort», en arabe «علي صوتك», a été sélectionné dans la compétition officielle du 74ᵉ Festival de Cannes.«Cette sélection est une première dans l’histoire du cinéma marocain au niveau du prestigieux Festival de Cannes, dont la 74ᵉ édition de 2021 s'impose comme l'événement cinéma le plus attendu cette année après la crise sanitaire mondiale», a souligné le Centre cinématographique marocain (CCM), dans un communiqué.

Le cinéma marocain n'était cependant pas totalement inconnu de Cannes. Nabil Ayouch avait déjà pu voir son film «Les chevaux de Dieu» sélectionné en 2012 pour la catégorie «Un certain regard» et «Much loved» en 2015 pour «La quinzaine des réalisateurs». En revanche, «cette présence en compétition officielle de 2021 témoigne de la notoriété internationale croissante du cinéma marocain et offre une chance de décrocher un prix dans la section officielle», ajoute le CCM. Le réalisateur dit lui-même : «C'est un moment unique dans une vie. Je suis tellement heureux, pour le film, pour l'équipe, pour les actrices et les acteurs qui ont tout donné, pour le cinéma marocain, et pour le Maroc. Le cri de cette jeunesse va être entendu. C'est important et c'est beau.»

Le long métrage «Haut et Fort» est produit par la société Ali n' Productions en 2020 et a bénéficié du fonds de soutien à la production des œuvres cinématographiques. Le film parle d'Anas, ancien rappeur engagé au centre culturel de Sidi Moumen à Casablanca et des jeunes à qui il essaie d'offrir une voie d'expression à travers le Hip Hop.

Face à Nabil Ayouch, 23 réalisateurs sont en compétitions lors de cette édition du festival prévu du 6 au 17 juillet prochain sous la présidence de Spike Lee. On note la présence de réalisateurs chevronnés tels que Wes Anderson, Paul Verhoeven, Jacques Audiard, ou Asghar Farhadi.