Un championnat national de beach soccer dès septembre 2021 au Maroc

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a insisté, mercredi à Salé, sur la nécessité de programmer un championnat national de beach soccer d'au moins douze équipes dès le mois de septembre. Il a aussi exprimé le souhait d'élargir par la suite ce championnat à seize équipes.

Lekjaa à profité de la réception de l’équipe nationale de beach soccer au Complexe Mohammed VI après sa participation au Championnat d’Afrique des nations Sénégal 2021, pour indiquer que la fédération mobilisera tous les moyens logistiques et financiers afin de mettre en place un championnat de haut niveau. Ce championnat devra se faire en coordination avec les autorités locales et profitera assurément des nombreuses plages dont dispose le royaume pour faciliter le rayonnement de cette spécialité.

Mustapha El Haddaoui, l'entraîneur de l'équipe nationale de beach soccer, a salué le soutien apporté par le président de la FRMF aux différentes équipes nationales dans le but d'atteindre les résultats escomptés et hisser le drapeau national dans les différents événements continentaux et internationaux,

D'autant que la participation des Lions de l’Atlas à la CAN était positive et le Maroc s'est placé 3ᵉ du continent après avoir vaincu l'Ouganda cinq à trois, ne réussissant malheureusement pas à se qualifier pour la Coupe du monde. «Certains détails et la malchance étaient à l'origine de notre échec pour assurer une qualification à la Coupe du monde, que ce soit contre l'équipe du Mozambique ou face à l'équipe du Sénégal lors de la demi-finale», a précisé le sélectionneur national. Il espère, néanmoins, que la compétition nationale permettra de mettre en avant des éléments de haut niveau et renforcer l'effectif de l'équipe nationale.