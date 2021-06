Reprise de l'activité économique : Les serveurs de cafés et restaurants en première ligne

Plus d'activité pour les cafés et restaurants au Maroc/ DR

Soulagement pour les serveurs de restaurants et de cafés suite aux décisions des autorités marocaines d'allègement des mesures relatives aux deplacement nocturnes. Alors que la covid-19 avait imposé un nouveau mode de vie, des lourdes pertes ont été essuiées par les serveurs de cafés et restaurants au niveau de la région Casablanca-Settat. Double peine pour eux, d'abord avec la période du confinement puis durant le mois de Ramadan et la décision d'interdire les déplacements nocturnes à l'échelle nationale de 20h00 à 6h00.

«Nous étions obligés de travailler jusqu'à 20h00 avant de passer à 21h00 puis à 23h00 actuellement», lance Moncef, serveur à Hay Hassani. Comme lui, les serveurs travaillent désormais plus d'heures et peuvent réaliser ainsi des recettes plus importantes, après avoir payé le lourd tribu de l'arrêt de l'activité. Ils essayent aussi de compenser les pertes subies durant la longue période d'oisiveté. Dans ce sens, ils considèrent nécessaire de mettre en place des plans d'aides. Safia, qui travaille dans un grand restaurant à Maarif, espère «retrouver une vie normale» et retrouver progressivement l'ambiance qui régnait avant la pandémie.

Récemment, le gouvernement a décidé d'alléger les mesures préventives et d'interdire les déplacements nocturnes à l'échelle nationale entre 23h00 et 4h30 accompagné par la fermeture des commerces, des restaurants et des cafés à 23h00. Malgré le maintien de toutes les autres mesures de précaution en vigueur dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, relatives aux fêtes, rassemblements, manifestations, salles de cinéma et funérailles, etc.