L’Allemagne invite le Maroc à une réunion sur la Libye, signe d’un dégel ?

Le fragile accord de paix entre les factions libyennes, conclu en novembre à Tunis sous l'égide des Nations unies, est dans l’impasse. Redoutant une reprise des armes, l’Allemagne a pris l’initiative d’appeler les principaux acteurs internationaux sur ce dossier pour participer à une nouvelle conférence de Berlin, prévue le 23 juin.

Le Maroc est sur la liste des invités de la chancelière Angela Merkel, indique le site le360.ma citant «une source gouvernementale» marocaine. Et de préciser que Rabat n’a pas encore donné sa réponse à cette invitation qui intervient alors que les relations entre les deux pays sont tendues. Le 6 mai, le royaume a en effet rappelé son ambassadrice à Berlin, pour «les actes hostiles et les actions attentatoires (de l’Allemagne) à l’égard des intérêts supérieurs du Royaume du Maroc» et son «acharnement continu à combattre le rôle régional du Maroc, notamment sur le dossier libyen». Pour mémoire, le gouvernement allemand avait, au grand dam du ministère marocain des Affaires étrangères, écarté le Maroc lors de la conférence de Berlin en janvier 2020.

Cette invitation est un nouvel appel du pied de la part du gouvernement Merkel en direction du Maroc. Mi-avril, l'Allemagne avait refusé d’accueillir Brahim Ghali danse ses hôpitaux.

Par ailleurs, ce jeudi 3 juin se tient au Maroc une nouvelle session du dialogue interlibyen consacrée à la répartition des sept postes stratégiques de responsabilité entre les représentants de l’Ouest, l’Est et le Centre de la Libye, rapporte la chaîne saoudienne Al Arabiya. Un processus dont le Maroc a accueilli tous les rounds de dialogue en 2020, à Bouznika, Skhirat et Tanger.