Le Festival Rabat-Comedy international film aura lieu en format digital pour l'édition 2021

Le Centre marocain pour les initiatives de développement annonce la tenue de la deuxième édition du Festival Rabat-Comedy international film du 12 au 26 juin.

Prenant en considération la condition sanitaire actuelle liée à la Covid-19, le Centre a décidé de tenir le festival dans un format digital pour assurer, via une plateforme de vidéo à la demande en format Full HD, une visualisation libre, optimale et plus large des œuvres retenues.

Cette année, le comité du festival a visionné 274 œuvres en provenance de 54 pays différents pour en choisir finalement 31. Dans la liste on retrouve 7 longs métrages issus de 6 pays et 24 courts métrages de 15 autres pays.

En plus de cette sélection, auront lieu en marge du Festival des rencontres avec des réalisateurs et un atelier d’écriture de comédie.

La première édition du festival avait eu lieu en 2019, avec la victoire du marocain Abderrahim Tamimi, ex aequo avec le roumain Andrei Miercure dans la catégorie Prix du Premier Rôle Masculin.