Maroc : La maman malienne et les nonuplés sont en bonne santé

Bonne nouvelle pour Halima Cisse, ses neufs enfants vont biens. Un mois après leur avoir donné naissance à la clinique de Ain Borja à Casablanca, la jeune mère malienne, agée de 25 ans, des nonuplés reste au côté de ses cinq filles et quatre garçons.

Nés après un accouchement spectaculaire ayant mobilisé 10 médecins et 25 infirmières, les bébés vont devoir rester en soins pendant encore environ deux mois, estiment les médecins, avant de pouvoir vivre sans soins particuliers. Fort heureusement, tous aujourd’hui respirent naturellement et leur poids à considérablement augmenté : de 800 grammes à 1,4 kilogramme, indique Abdelkoddous Hafsi le porte-parole de la clinique.

Pour rappel, la jeune maman avait été transférée au Maroc depuis Bamako pour un meilleur suivi, alors que les échographies indiquaient à l’époque la présence de «seulement» sept bébés.

Avant cet accouchement, seuls deux cas de nonuplés avaient été documentés, un en Australie en 1971 et l’autre en Malaisie en 1999. Tragiquement aucun des enfants n’avaient survécu plus de six jours. Halima Cisse et le Maroc entrent donc dans l’histoire.