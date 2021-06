Football : Le Marocain Imran Louza rejoint le club anglais de Watford

Le milieu de terrain d'origine marocaine Imran Louza a rejoint officiellement le club anglais de Watford en provenance de l'équipe française de FC Nantes, pour une durée de cinq ans, indique le club, nouveau promu en Premier League.

Watford a souhaité la bienvenue à Imran Louza, sur le site électronique du club, mais sans divulguer le montant du transfert. Selon des médias, le montant du transfert avoisinerait 10 millions euros, alors que le joueur était engagé avec FC Nantes jusqu'en 2024.

Le joueur de 22 ans s'est distingué en ligue 1, où il a inscrit 7 buts en 35 matches cette saison, poursuit la même source. «Je suis très ravi de rejoindre Watford. La Premier League se caractérise par son haut niveau et sa grande rivalité, ce qui me permettra de progresser et de m'améliorer», a affirmé Louza. «Maintenant, je dois poursuivre ma progression. Découvrir une nouvelle culture et un championnat totalement différent constituent, sans aucun doute, un grand défi à relever», a-t-il ajouté.

Louza a rejoint le FC Nantes à l'âge de 8 ans. Avec les Cannaries, il a disputé 58 matches depuis son premier contrat professionnel signé en 2019. En s'engageant avec Watford, Louza sera le quatrième joueur marocain à évoluer en Premier League la saison prochaine, après son coéquipier Adam Massina, Hakim Ziyech (Chelsea) et Ghanem Saïss (Wolverhampton).