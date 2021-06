L’Espagne demande «des garanties» pour le retour des mineurs marocains

L'Albergue de Piniers, à la frontière entre Ceuta et le Maroc. 20 mai 2021 / DIEGO RADAMES / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Après la déclaration du roi Mohammed VI, qui demande «que la question des mineurs non accompagnés, qui sont en situation irrégulière dans certains pays européens, soit réglée définitivement», la première vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, a déclaré à l’antenne de Cadena SER que son pays travaillait à trouver «des garanties» auprès de leurs familles pour organiser leur retour.

Alors que l’Espagne s’assure, toujours selon cette allocution, à ce que chacun des enfants soit «sauf, tranquille, propre et nourri», le parquet des mineurs et d’autres organismes espagnols s’attèlent à identifier la filiation de chaque enfant non accompagné, entré à Ceuta.

Si la majorité des familles ne se serait cependant pas montrée favorable au retour de leurs enfants, l’Espagne cherche toujours à obtenir des «conditions de rigueur» pour le retour des mineurs. Malgré ces difficultés et les tensions tangibles, les deux pays cherchent une solution à cette question des mineurs non accompagnés pour ne pas faire d’eux des victimes collatérales des différends politiques et diplomatiques.