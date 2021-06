Algérie : Tebboune et Chengriha visitent Brahim Ghali à l’hôpital Aïn Naaja

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le chef des armées, le général Saïd Chengriha, au chevet de Brahim Ghali / DR.

Une fois arrivé à Alger depuis l’Espagne, Brahim Ghali a été immédiatement admis à l’hôpital militaire d’Aïn Naaja. Cet après-midi, il a reçu la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune et du chef des armées, le général Saïd Chengriha.

Devant les caméras, le chef d’Etat a félicité Ghali pour son «courage à affronter la justice» espagnole, soulignant que les «militants ne fuient pas la justice». Chengriha a souhaité, de son côté, un prompt rétablissement au chef du Front Polisario. «Vous êtes maintenant dans votre deuxième pays», lui a assuré le chef des armées. Ghali a répondu que depuis son hospitalisation en avril dernier en Espagne, il «ne s’est jamais senti tranquille que depuis [son] arrivée à Alger».

Brahim Ghali a quitté, aux premières heures de ce mercredi, l’Espagne en direction d’Alger, après un séjour hospitalier à Logroño à partir du 18 avril, suite à un accord conclu entre les plus hautes autorités algériennes et espagnoles. Son arrivée en catimini avec de faux documents dans le royaume ibérique a accéléré la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne, d’autant que Madrid a initialement nié la présence du chef séparatiste sur son territoire.