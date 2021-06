AMSF : «Investissez dans les sages-femmes»

«Les chiffres parlent d’eux-mêmes : investissez dans les sages-femmes», proclame l’Association marocaine des sages-femmes (AMSF) à l’occasion de la journée internationale des sages-femmes. La sage-femme, ajoute l’association, joue un rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Investir dans les sages-femmes, ajoute-t-elle, revient non seulement à offrir des soins de qualité à toutes les femmes et leurs nouveaux-nés, mais aussi réduire les interventions, décès, et plus largement améliorer les résultats de santé à l’échelle nationale.

L’AMSF rappelle aussi les Objectifs de développement durable des Nations Unies et son troisième point «bonne santé et bien-être» pour rappeler l’importance de la formation initiale et continue des sages-femmes. Mais encore, l’Association souhaite voir une augmentation du nombre de sages-femmes, et des améliorations dans l’environnement de travail et la réglementation.

Concernant la réglementation, l’AMSF n’entend pas se reposer sur ses lauriers suite à sa victoire sur la simplification, par décret, des procédures administratives pour l’octroi de l’exercice libéral. En effet, l’Association cherche toujours à ce que soit créé un ordre national des sages-femmes et que la loi 44-13 soit pleinement appliquée.



À rappeler que pour 1000 naissances, en 2019, 21 enfants de moins de 5 ans ont perdu la vie, contre 22 en 2018, bien loin des 238 morts en 1968. Si le Maroc en 2019 est quasiment au même niveau que l’Algérie, qui déplore 23 morts pour 1000 naissances, la Tunisie a une petite longueur d’avance et descend à 17 morts. À noter que l’Ukraine, en périphérie de l’Europe, avec un PIB quasiment similaire à celui du Royaume du Maroc, décompte 7 morts pour 1000 naissances.