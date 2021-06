Des eurodéputés saluent la décision du Maroc sur les migrants mineurs

L’eurodéputée polonaise Anna Fotyga, du groupe Conservateurs et réformistes européens, a salué ce mercredi sur Twitter, «la décision des autorités marocaines de réadmettre tous les mineurs marocains non accompagnés mais identifiés qui se trouvent illégalement dans l'Union européenne.»

Sa déclaration vient en réaction au soutien apporté par l’eurodéputé hongrois Olivér Várhelyi, Commissaire européen à l'Élargissement et à la Politique européenne de voisinage. Sur la même question des migrants mineurs, ce dernier rappelle l’intérêt mutuel des deux pays et le partenariat bilatéral entre le Maroc et l’Union Européenne.

Je salue cette annonce importante du #Maroc aujourd'hui concernant la réadmission des mineurs non accompagnés. Nous poursuivrons notre coopération étroite avec le Maroc pour relever les défis migratoires et faire progresser notre partenariat bilatéral, dans l'intérêt mutuel. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) June 1, 2021



Ces encouragements répondent à un communiqué des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger qui a annoncé, mardi, que «SM le Roi Mohammed VI a bien voulu réitérer ses Très Hautes Instructions aux ministres chargés de l’Intérieur et des Affaires étrangères afin que la question des mineurs marocains non accompagnés, se trouvant en situation irrégulière dans certains pays européens, soit définitivement réglée».