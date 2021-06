Maroc : Le Crédit agricole accompagne le déploiement de Génération Green

Mobilisé pour accompagner la dynamique engendrée par la stratégie Génération Green et appuyer de manière opérationnelle son déploiement, le Groupe crédit agricole du Maroc (GCAM) se mobilise auprès de ses partenaires pour promouvoir l'entreprenariat agricole en milieu rural et apporter l'appui nécessaire aux agriculteurs.

Cette mobilisation s'articule autour de deux actions, à savoir le lancement du programme national d'accompagnement et d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles dans le milieu rural, en partenariat avec l'Office national du Conseil Agricole (ONCA), et le lancement d'un nouveau parcours digital dédié au règlement des redevances de l'Office régional de mise en valeur du gharb (ORMVAG) via la plateforme digitale agricole du GCAM, indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Fruit d'un partenariat entre l'ONCA et le GCAM, le programme national d’accompagnement et d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles dans le milieu rural s'inscrit dans le cadre du déploiement de Génération Green 2020-2030, notamment son volet relatif à l’élément humain et le conseil agricole.

Il a pour objectif d’accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles et d’assurer l’insertion professionnelle des jeunes ruraux, à travers un accompagnement financier spécifique adapté aux besoins des porteurs de projets ainsi qu'un accompagnement non financier à travers le conseil, l'encadrement, la formation et la mise à leur disposition de l’expertise des partenaires.

Le programme, dont la première étape a eu lieu le 25 mai courant au niveau de la commune Ain El Orma à Meknès, concerne l’ensemble des régions du Maroc et se déroulera d’ici à fin juin.

Dans ce sens, la Banque propose une offre de financement dans le cadre du programme national Al Moustatmir Al Qaraoui et dans le cadre du programme Intelaka.