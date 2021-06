Maroc : La Banque de projets industriels représente 35,5 MMDH de substitution à l'import

Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique / DR.

Un total de 523 de projets d'investissement industriels ont été validés, à date, dans le cadre de la banque de projets, représentant un potentiel de substitution de 35,5 milliards de dirhams (MMDH) d'importations, a annoncé, mardi à Casablanca, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

L'engouement que connaît la banque de projets, dont l'objectif initial en termes de substitution à l’import est de 34 MMDH à fin 2021, atteste de son importance dans le dispositif de la mise en œuvre du Plan de relance économique post-Covid, a relevé Elalamy, qui présentait le bilan d'étape de la banque de projets lancée par le ministère en septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de relance industrielle (PRI).

La banque de projets est née de la volonté d’offrir aux porteurs de projets des opportunités d’investissement dans les différents secteurs de l’industrie et un encadrement approprié, a rappelé le ministre.

Riche de 200 fiches-projets, elle sera renforcée par le lancement de 75 nouvelles opportunités d’investissement dans 11 secteurs industriels sur le site dédié à la banque de projets avec un moteur de recherche avancée (https://banquedeprojets.mcinet.gov.ma/), a annoncé le ministre.

Il a expliqué que les porteurs de projets «bénéficient de subventions, d’un dispositif d’accompagnement par les centres techniques pour la conception et le développement de leurs produits et de conseils de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) pour les certifications et le respect des normes».

Quant au déploiement des investissements, le ministre a tenu à souligner qu’il fait l’objet d’un suivi personnalisé par les délégations régionales du ministère, en étroite collaboration avec les Centres régionaux d’investissement (CRI).

A l’occasion de la présentation de ce bilan, 73 conventions d’investissement d’un montant global de 2,8 MMDH ont été signées. Ces nouveaux investissements, répartis sur 8 régions du royaume, permettront de générer plus de 10 600 emplois dans 10 secteurs industriels. Ils représentent un potentiel d’export de 1,4 MMDH et d’import de 4,1 MMDH.

Sur les 73 projets d’investissement, 22 concernent le secteur du textile, 17 celui de la chimie- parachimie, 15 l’agroalimentaire, 6 la plasturgie et 5 les industries mécaniques et métallurgiques. Le reste est réparti sur les industries des matériaux de construction, de la mobilité et transport, de l’électrique, du cuir et de l’électronique.