Sahara : Mahbès et Dakhla écartés du programme de l’African Lion ?

A moins de six jours du début de l’exercice militaire African Lion 2021, l’agence de presse EFE révèle que le Sahara occidental a été exclu, selon les déclarations de la porte-parole de l’Africom, Bardha Azari.

Les manœuvres auront lieu «de la base aérienne de Kenitra, au nord, jusqu’aux zones d’entrainement de Tan Tan et Guereir Labouhi au sud». L'agence de presse espagnole ajoute que «Guereir Labouhi est située juste au-dessus de la frontière entre le Maroc et le Sahara occidental, près de la ville de Mahbes, déjà en territoire sahraoui».

C’est ce que confirme à Yabiladi Bahi Larbi Ennass, un ancien haut officier dans les rangs de l’armée du Polisario de 1982 à 1992, et président du Centre de la paix et des études politiques et stratégiques basé à Laâyoune. «Seuls quelques kilomètres séparent Guereir Labouhi de la zone du conflit», déclare-t-il de manière laconique.



La porte-parole d’Africom a indiqué par ailleurs que «lors de la préparation de ces exercices, les militaires américains et marocains ont envisagé plusieurs emplacements et qu'ils ont travaillé en étroite collaboration pour déterminer lesquels étaient les meilleurs pour des manœuvres réussies».

«Les sites ont été sélectionnés sur la base d'un seul critère : garantir que le plus grand exercice d'entraînement militaire en Afrique continue de promouvoir la collaboration en matière de sécurité entre les États-Unis et le Maroc, ainsi que nos relations avec les autres pays participants, alors que nous travaillons pour assurer la stabilité régionale.» Africom

El Othmani efface son annonce hâtive

Interrogé par EFE sur l'inclusion du Sahara occidental dans l'opération African Lion, l’administration Biden est restée évasive : «La décision n'a pas encore été prise.» L’agence de presse ibérique indique que les Américains «mènent des consultations avec les parties sur la meilleure façon d'avancer».

De son côté, le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani n’a pas attendu les explications de la Maison blanche, pour s'empressé de supprimer son tweet du 30 mai. Pour rappel, il s'était félicité que l'African Lion 2021 se déroule «au Sahara marocain à Mahbes et près de Dakhla, avec la participation d’environ 10.000 soldats marocains et américains. C’est le couronnement de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara».

Le 29 mai, le quotidien El Pais a révélé que l’Espagne a décidé de ne pas prendre part à l’Africain Lion, expliquant que Madrid ne souhaite pas que sa participation à l’exercice militaire soit interprétée comme un acte de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.