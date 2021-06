Maltraitance des enfants : Lancement à Marrakech du projet «Jamais sans mon alarme»

Les associations Al Karam et MekkiL ont procédé, mardi à Marrakech, au lancement du projet «Jamais sans mon alarme» pour lutter contre la maltraitance faite aux enfants et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des enfants victimes de maltraitance. La première phase-test de l’opération, qui se déroulera jusqu’au 4 juin courant, bénéficiera à 700 jeunes de la région de Marrakech, les premiers bénéficiaires étant les enfants internes et externes de l’Association Al Karam, des enfants d’écoles primaires, et des jeunes des Maisons de l’étudiant.

Initiée sous le signe «Une alarme = une vie sauvée», ce projet-pilote consiste à équiper chaque enfant d’une alarme de poche d’autodéfense. En cas de danger, l’enfant pourra tirer sur le porte-clef et déclencher une sirène de 120 db, audible à plus de 600 mètres, avec pour objectif d’attirer l’attention aux alentours, effrayer l’agresseur et le faire fuir par crainte d’être repéré.

«A terme, l’existence de cette alarme de protection personnelle pourrait dissuader l’attaquant potentiel de passer à l’acte», a expliqué Karima Mkika, présidente de l'Association Al Karam, dans une déclaration à la MAP, ajoutant que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts visant à prévenir la violence à l’encontre des enfants en se concentrant sur l’amont, pour tenter de dissuader le passage à l’acte.

Pour sa part, Myriam L’aouffir, vice-présidente de l’association MekkiL, a fait savoir que cette initiative a également pour objectif d’inciter à construire une chaîne de solidarité entre les ONG et la société civile pour répliquer l’opération à l’échelle nationale. Elle a ajouté que la distribution des alarmes d’auto-défense est accompagnée d’un programme d’approche de prévention de la violence à l’école et dans les lieux publics.

Dans ce sens, une table ronde sera organisée le 4 juin à Al Karam - Marrakech, autour des facteurs et des conséquences liés à la violence faite aux enfants, des actions de prévention, des programmes ciblés des institutions nationales/régionales et des actions d’ONG et d’acteurs civils mobilisés autour de ce fléau.