Maroc : Les candidatures pour l’observation des élections 2021 désormais ouvertes

La Commission d'accréditation des observateurs des élections, présidée par la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), a annoncé, mardi, le lancement de l’opération de dépôt des candidatures pour l’observation indépendante et neutre des élections communales et régionales, des élections des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers et des élections des Conseils préfectoraux et provinciaux prévues entre le 8 septembre et le 5 octobre 2021. La Commission a indiqué, dans un communiqué, que les instances désirant effectuer l’observation des élections en vertu de la loi n°30-11 fixant les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections sont priées de soumettre leur demande d’accréditation à la Commission d’accréditation des observateurs des élections dans un délai ne dépassant pas le 22 juin 2021 à 16H00 (GMT+1).

Les documents de la demande d’accréditation (formulaire de demande d’accréditation, charte d’observation électorale et liste des observateurs), sont directement téléchargeables du site de la Commission.

L’opération d’observation, poursuit la même source, concernera les échéances électorales des membres de la Chambre des représentants, des conseils des régions, des communes et des arrondissements, prévues le 8 septembre 2021, l’élection des membres des conseils préfectoraux et provinciaux, prévue le 21 septembre 2021, et l’élection des membres de la Chambre des conseillers, prévue le 5 octobre 2021.

Pour rappel, la Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections a tenu sa première réunion, le lundi 23 mars 2021 au siège du CNDH à Rabat, sous la présidence de Amina Bouayach, présidente du CNDH, en sa qualité de présidente de la Commission, en vue de préparer l’opération d’observation indépendante et neutre des élections de 2021.