Maroc-Espagne : Casado invite Pedro Sanchez à «dire la vérité sur l’entrée du chef du Polisario»

La dernière sortie de Pedro Sanchez, du 31 mai, est décriée par le chef du Parti Populaire. Ce mardi, Pablo Casado a invité le chef du gouvernement de coalition de gauche à «raffermir les relations avec le Maroc pour ne pas mettre en péril la coopération en matière de politique d'immigration, la lutte contre le terrorisme djihadiste et le trafic de drogue, ou la collaboration dans le domaine de la pêche ou de l'agriculture», rapporte l’agence Europa Press. Le responsable a rappelé que le PP a déjà «mis en garde», il y a une année, contre les conséquences de la politique de l’exécutif Sanchez envers le Maroc.

Casado a qualifié l’entrée sur le territoire espagnol de Brahim Ghali sous une fausse identité de «terrible maladresse». En revanche, il a plaidé pour un «renforcement des relations bilatérales avec le Maroc, partenaire voisin du sud, avec qui l'Espagne partage un agenda très important de pêche, d'agriculture, de culture et de sécurité».

Le chef du PP a exhorté Pedro Sanchez à adopter une «position pragmatique» à l'égard du Maroc et «faire tout son possible pour baisser» la tension. Un objectif qui commence, a-t-il souligné, par «dire la vérité» sur l'entrée de Ghali en Espagne sous une «fausse identité». «Vous devez traiter ces problèmes avec une grande rigueur et vous ne pouvez pas mentir», a-t-il prévenu.

Le groupe des députés du Parti Populaire a déjà adressé une question écrite portant sur l'entrée du chef du Polisario sous une fausse identité.