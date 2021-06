Affaire Jood : Boutayeb blanchit le RNI de toute activité de bienfaisance à titre partisan

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb a affirmé, lundi à Rabat, qu'aucune instance politique n'a entrepris des activités de bienfaisance publique à titre partisan. En réponse à une question orale sur l'emploi politique du processus de solidarité caritative, le ministre délégué a déclaré que d'«après les données disponibles, aucun parti ou instance politique n'a entrepris des activités de bienfaisance publique à titre partisan dont la distribution de paniers». Ces initiatives sont menées par des associations de la société civile de différents horizons ou par des personnes qui distribuent de l'aide sociale à différentes occasions, a-t-il ajouté.

Noureddine Boutayeb a, en outre, relevé que les opérations caritatives publiques sont soumises aux exigences de la loi n°4.71 du 12 octobre 1971 relative aux appels à la générosité publique, soulignant que cette question nécessite l'application de procédures juridiques claires. Toutes les formes d'œuvres caritatives sont encadrées et organisées par les autorités locales, dans le but de garantir que ces initiatives atteignent leurs nobles objectifs aux fins de consacrer la culture de solidarité et d'intégration profondément ancrée au sein de la société et de s'assurer qu'elles ne soient pas exploités à des fins politiques, a-t-il dit.

«Quoi qu'il en soit, les opérations caritatives publiques seront soumises à l'avenir à un nouveau cadre juridique qui comprend des dispositions visant à consolider une culture de solidarité et de synergie entre les composantes du peuple marocain et à protéger ses coutumes ancestrales dans ce domaine, ainsi que d'assurer les nobles objectifs des opérations de solidarité sociale loin de toute exploitation de quelque nature qu’elle soit», a relevé M. Boutayeb.

Ces précisions interviennent alors que le PAM, le PPS, le PJD et l'Istiqlal ont dénoncé, en avril, des «actions caritatives» menée par la Fondation Joud, proche du RNI. Une polémique qui s'est invitée au Parlement lors de la séance hebdomadaire à la Chambre des représentants. Une occasion qui a permis aux élus de rappeler le projet de loi 18.18 relatif à «l’organisation des appels à la générosité publique et la distribution d’aides à des fins caritatives et le retard pris dans l’examen de ce texte gouvernemental, adopté le 1er novembre 2018 par l’exécutif El Othmani.