Maroc : Réouverture des espaces culturels et des salles de fêtes

Le gouvernement a décrété la reprise des activités et des rassemblements dans les espaces fermés, à partir du 1er juin, permettant ainsi la réouverture des salles de cinéma, de théâtre, les centres culturels, les bibliothèques, les musées ou encore les lieux de fêtes.

Il s’agit cependant d’une reprise progressive, puisqu’elle est conditionnée pour l’heure par l’accueil d’un maximum de 50% de la capacité de chaque espace, sans dépasser dans tous les cas 100 personnes. Une autorisation auprès des autorités locales est nécessaire, au cas où ce nombre serait dépassé. Ces mesures comprennent également la limitation de la capacité des transports publics à 75%.

Le gouvernement a également décidé d’autoriser les salles de fêtes et de mariages à fonctionner à moins de 50% de leur capacité et à condition que le nombre de participants ne dépasse pas 100 personnes, et de permettre l’accès aux espaces de plage, avec la nécessité de respecter la distanciation physique. Les piscines sont ouvertes pour l’accueil de moins de 50% de leur capacité.

Ces décisions ont été prises compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique liée à la pandémie du nouveau coronavirus, ainsi que les progrès réalisés dans la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. La vigilance reste de mise, puisque les citoyens sont toujours appelés à respecter les mesures préventives, comme la distanciation physique, les règles d’hygiène et le port obligatoire de masques de protection.