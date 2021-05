Elections : Le PAM expulse huit de ses parlementaires

A quelques mois des élections législatives, la direction du Parti authenticité et modernité (PAM) a annoncé l’expulsion de huit parlementaires, 6 députés et 2 conseillers. Ils sont tous accusés d'avoir «commis de graves erreurs» et de se placer «en dehors de l’organisation du parti», indique un communiqué du parti du Tracteur publié ce lundi 31 mai. Sur la liste figure notamment, Hicham El Mohajiri, le président de la Commission de l’Intérieur et des collectivités locales à la Chambre des représentants.

Les parlementaires radiés des rangs du PAM sont déjà en négociations avancées avec d’autres formations pour défendre leurs couleurs lors des prochaines élections, particulièrement le RNI, le Mouvement populaire et l’Istiqlal.

La décision du PAM vise surtout à les priver de titre de députés ou de conseiller. Ces expulsions interviennent à un moment de flottement et d'interrogations quant au retard que connait l’action de la commission des candidatures.