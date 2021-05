Maroc-Israël : Des «difficultés sécuritaires et bureaucratiques» derrière le report des vols directs

Les vols directs devant relier Israël au Maroc, annoncés en décembre à l’occasion de la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv devront démarrer finalement en juillet prochain, après plusieurs reports. Selon le média israélien Mako, les touristes israéliens doivent, à l'heure actuelle, se contenter des voyages organisés ou de la réception d’une invitation pour visiter le royaume.

Gil Stav, vice-présidente de la compagnie aérienne israélienne Israir Airlines, en charge du marketing a ainsi déclaré au journal que des vols directs devraient opérer vers Marrakech, dès l’obtention des autorisations nécessaire. «Nous nous préparons à opérer des vols directs vers Marrakech à partir du mois de Juillet, et nous nous attendons à ce que le Maroc soit une destination touristique exceptionnelle, compte tenu des caractéristiques dont il jouit, comme ses plages magnifiques et sa nature», a-t-elle confié.

Une source bien informée a toutefois expliqué à Mako que «contrairement aux Emirats arabes unis, avec lequel Israël est parvenu à un accord pour les liaisons aériennes, les nouvelles destinations comme Bahreïn et le Maroc sont maintenant confrontées à des difficultés sécuritaires et bureaucratiques». «Cela entraîne des retards de mise en place de ces vols», a-t-elle conclu.

En décembre, les compagnies aériennes Israir et El Al ont déclaré être «prêtes» à exploiter des liaisons aériennes directes entre le Maroc et Israël, après l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv. Un premier vol a même transporté une délégation conjointe israélo-américaine qui s’était rendue dans le Royaume.

Quatre mois plus tard, un deuxième vol commercial direct d’Al El, reliant le Maroc à Israël, a décollé, lundi, de l’aéroport de Tel Aviv pour atterrir à Casablanca, après plus de 6h de vol, pour transporter, le même jour, un homme d’affaire israélien qui se trouvait dans le royaume.