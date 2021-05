Roses du Dadès : Les œuvres intégrées de Chabâa et Melehi vendues à 5MDH

Plafond peint par Mohamed Melehi à l'hôtel Les Roses du Dadès, construit par les architectes Faraoui et de Mazières / Ph. Cabinet Faraoui et de Mazières

Les «Intégrations» des artistes Mohammed Chabâa et Mohamed Melehi ont été adjugées à 5 255 000 de dirhams, dimanche 30 mai, lors d’une vente aux enchères organisée à Marrakech par Arcurial. Il s’agit de lithographies réalisées par Melehi et intégrées au plafond, de sculpture sur bois, claustras, porte et plafonniers de Chabâa. Retirées à cet effet de l’hôtel Les Roses du Dadès M’Gouna, elles font pourtant partie intégrante de l’architecture de ce lieu dès sa conception et sa construction, en 1971.

Dans l’espoir de bloquer le démembrement de ces œuvres des édifices avec lesquels ils ont été conçus, les bâtiments incluant ces intégrations et d’autres similaires ont fait l’objet d’une demande officielle d’inscription à l’inventaire national des sites et des monuments historiques du Maroc, le 11 mai dernier. Avec la mobilisation des ayants droit, d’architectes et d’artistes actifs au sein de la société civile, la demande a concerné les trois hôtels conçus par le cabinet d’Abdeslem Faraoui et Patrice De Mazières, le même qui a été en charge du projet des Roses du Dadès M’Gouna. En avril dernier, tous ont lancé une pétition pour alerter sur cette vente et appeler à une intervention du ministère de la Culture.

Face au silence totale du ministère de culture et de la fondation nationale des musées, rien n'est aujourd'hui conservés à l'hôtel Roses du Dadès. sans aucune réaction, Le propriétaire est revenu reprendre tout ! Meme les plafonniers en bois seront a vendre !... La HONTE !! pic.twitter.com/RozwRBKu04 — MAMMA (@mamma_group) May 25, 2021

Cinq jours avant la vente aux enchères, l’association Mémoires des architectes modernes marocains (MAMMA) pour la préservation du patrimoine architectural marocain post-indépendant a de nouveau alerté sur une cession imminente, qui risque de prendre effet sans l’intervention des institutions concernées. «Face au silence totale du ministère de Culture et de la Fondation nationale des musées, rien n’est aujourd’hui conservés à l’hôtel Roses du Dadès, sans aucune réaction. Le propriétaire est revenu reprendre tout !», a averti l’organisation créée en 2016. «Aucune réaction à ce jour du ministère de Culture ni de la FNM. Le message est clair (…) démolition et ventes de notre patrimoine national devant nos yeux», a encore déploré la MAMMA.

En avril dernier, le ministre de la Culture a pourtant réagi à la mobilisation, rassurant que son département avait été prévenu du retrait des œuvres de Melehi et de Chabâa, en préparation à cette vente aux enchères. Par ailleurs, il a indiqué avoir lancé une procédure de classement sur la liste du patrimoine national de certaines œuvres des deux artistes peintres et plasticiens. L’initiative ne semble pas avoir empêché le démembrement de l’édifice.