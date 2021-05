Le saoudien Amiantit prend le contrôle de sa joint-venture marocaine      

Le Groupe saoudien Amiantit vient de consolider ses positions au Maroc, en prenant le contrôle d’Amitech Maroc, sa joint-venture créée en 2006 avec son partenaire local. La participation du groupe industriel spécialisé dans les canalisations et le management de l’eau basé à Damman (Est de l’Arabie Saoudite) passe ainsi de 50 à 85%.

Une montée dans le capital qui vient ponctuer plusieurs années de difficultés financières traversées par Amitech Maroc, qui fabrique sur son site de Sapino (zone industrielle près de l’aéroport Mohammed V de Casablanca) des canalisations en polyester renforcé de fibres de verre (PRV), selon Challenge. Dans la foulée d’une augmentation de capital réalisée quelques semaines avant ce changement intervenu dans le tour de table, le groupe saoudien compte lancer un plan de redressement de la situation financière actuelle peu enviable.

Le média rappelle que le marché de la fabrication des canalisations estimé à près de 1,2 milliard de dirhams par an est «assez concurrentiel, avec la présence de plusieurs intervenants», tandis que les produits en PRV d’Amitech Maroc sont loin d’avoir une part de marché dominante.

Amiantit exerce ses activités dans trois secteurs (Fabrication et vente de divers types de tuyaux, développement et concession de licences de technologies liées à la production de divers types de tuyaux, construction et fourniture de machines de fabrication de tuyaux connexes et gestion de l’eau) et exploite 30 usines de fabrication à travers le monde. En 2019, son chiffre d’affaires s’est élevé à 208 millions de dollars.