La Belgo-marocaine Ihsane Haouach nommée commissaire du gouvernement

Le Roi Philippe de Belgique a approuvé, il y a quelques jours, la nomination de la Belgo-marocaine Ihsane Haouach en tant que commissaire du gouvernement auprès l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Selon l’arrêté royal portant sa désignation, le monarque a précisé l’approbation de cette nomination sur la proposition de la secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l’égalité des chances et à la diversité.

«Mme Ihsane Haouach est titulaire d'un master d'ingénieur de gestion. Sa formation et ses expériences professionnelles et associatives attestent de connaissances et d'expérience dans les matières de la gestion publique ainsi que l'égalité des genres», poursuit l’arrêté royal. Une nomination qui prend effet dès le 25 mai 2021.

Sur sa page Facebook, la nouvelle commissaire du gouvernement auprès l'Institut pour l'égalité s’est dite «reconnaissante». «Je suis commissaire... commissaire du gouvernement, au nom de la secrétaire d'Etat Sarah Schlitz auprès de l'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes (IEFH) et le Roi a signé», annonce-t-elle ce lundi.

Ihsane Haouach est diplômée de la Solvay Business School (ULB, 2008) et a commencé sa carrière dans le secteur énergétique. Elle est actuellement membre du directoire de Brugel, le régulateur bruxellois pour l'énergie. Elle est fondatrice de Keitea en 2018, une marque de thé bio.

La Belgo-marocaine, qui a débuté dans le domaine financier, est également à l’origine de plusieurs initiatives pour les jeunes et les femmes. Depuis 2010, elle dénonce les discriminations avec humour et émotions, avec la troupe Ras El Hanout. Elle est également co-fondatrice de l’association sans but lucratif Talented Youth Network (TYN).

Entre 2015 et 2016, Ihsane Haouach a co-lancé «Bruxelloise & Voilée» ainsi que le centre éducatif et culturel L'Épicerie en plein cœur de Molenbeek, avec TYN et Ras El Hanout et qui vise le développement de la jeunesse à travers la culture et l’éducation.