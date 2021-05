Image de la femme : La HACA adresse un avertissement à Hit Radio

La Haute autorité de la commission audiovisuelle (HACA) a annoncé, dimanche, que le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a adressé un avertissement à Hit Radio pour avoir enfreint les dispositions légales et celles du cahier des charges du service radiophonique.

Dans un communiqué, la HACA explique qu’une édition de l’émission Momo Ramadan Show, diffusée par Hit Radio le 26 avril 2021, a été consacrée à un différend entre les acteurs Najat Kheirallah et Tarik El Boukhari. Le CSCA a considéré que certains propos tenus par un intervenant dans ladite émission consacrent une «représentation infériorisante, discriminatoire et péjorative de la femme».

Le conseil supérieur a également considéré que «l’assertion malveillante de l’intervenant sur la santé psychologique d’une personne identifiée à l’antenne par son nom constitue une atteinte à sa vie privée». Pour le gendarme de l’audiovisuel, la réaction de l’animateur à de tels propos n’a pas été suffisamment explicite et ferme pour remettre en question les stéréotypes sexistes contenus dans les propos de l’intervenant, conformément au cahier des charges du service radiophonique Hit Radio.

Cette réaction n’a, de ce fait, pas été «suffisante pour satisfaire à l’exigence de maîtrise d’antenne et à l’obligation de veille au sérieux et à la rigueur de la prise de parole par les invités et le public à l’antenne», ajoute le communiqué.