Vox exige du gouvernement espagnol l’annulation de l’opération Marhaba 2021

Le parti espagnol d’extrême droite VOX continue de surfer sur la crise maroco-espagnole. La formation politique compte ainsi proposer, devant le Congrès, que le gouvernement espagnol annule l’Opération Paso del Estrecho, l’équivalent de l’opération Marhaba au Maroc, écrit OK Diario.

Le parti de Pedro Sánchez va aussi proposer de «supprimer toutes les subventions au Maroc» et «annuler l'octroi de visas» à tous les citoyens marocains jusqu'à ce que le Royaume «réadmette ses migrants illégaux qui partent vers l'Espagne». Il suggère que les migrants, y compris les mineurs, soient «renvoyés en masse dans leur pays d'origine».

Ces mesures sont proposées par VOX «en représailles contre l’agression internationale menée par le Maroc avec un assaut migratoire massif vers les côtes espagnoles», explique la même source.

Dans son initiative, à laquelle Europa Press a également eu accès, VOX plaide pour des actions «de plus en plus agressives» envers les voisins du sud de l'Espagne, appelée selon le parti d'extrême droite à défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité. Il considère qu'il est urgent d’«agir immédiatement» compte tenu du fait que l'Espagne est la frontière sud de l'UE avec l'Afrique, ce qui en fait l'un des principaux pays de destination des flux migratoires massifs.

Le texte dénonce également «la stratégie d'expansion territoriale et d'extorsion menée par le Maroc contre l'Espagne, avec une série d'actions hostiles aux frontières». «Selon le droit international, le Gouvernement devrait recourir à des contre-mesures contre le Maroc après avoir vérifié comment l'Espagne a été lésée dans son intégrité territoriale et sa paix sociale face aux vagues migratoires successives», peste-t-il encore.