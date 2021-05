Ceuta : 920 mineurs marocains identifiés et hébergés par la ville

Un soldat et un élément de la Garde civile aidant deux mineurs à Ceuta. / Ph. Europa Press

La police nationale espagnole a réussi à identifier 920 mineurs marocains à Ceuta, arrivés dans l’enclave espagnole la semaine dernière et qui sont actuellement hébergés dans trois endroits. Les mineurs identifiées, dont 67 filles, sont entrées irrégulièrement depuis le Maroc, parmi un groupe d’environ 9 000 personnes, rappelle ce dimanche El Pais.

La ville autonome accueille 250 mineurs déjà identifiés dans le pavillon couvert de Santa Amelia, tandis que 240 autres sont hébergés dans le refuge provisoire de Piniers, deux lieux utilisés pendant la pandémie du nouveau coronavirus comme abris et qui ont été rouverts. Les autres mineurs marocains sont accueillis dans les entrepôts de la zone industrielle de Tarajal, tout près du poste frontière. Le journal rappelle que le procureur de Ceuta, lors d'une visite sur le site, a estimé que ce lieu, tout comme l'attention qui lui a été accordée «ne sont pas adéquats» pour accueillir les mineurs.

L'identification des mineurs a été le fruit d’un «travail intense» effectué à la fois par la police et les travailleurs des services sociaux pour collecter les données de ces mineurs, selon des sources du gouvernement de Ceuta. La même source souligne à cet égard que le numéro de téléphone mis en place par les autorités de la ville pour les proches et les familles de ces mineurs a reçu jusqu'à ce jour plus de 4 400 appels.

La gestion de cette crise migratoire a soulevé plusieurs questions sur des violations présumées des droits des mineurs. De plus, malgré les déclarations du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, les autorités locales ont procédé à des expulsions à chaud de mineurs, qui font l'objet d'une enquête en cours du procureur des mineurs de Ceuta, conclut le média.