Les Jeux africains de 2023 au centre d’une rencontre entre le Maroc et le Ghana

L'ambassadrice du Maroc au Ghana, Iamane Ouaadil a rencontré, la semaine dernière, le président du Comité olympique ghanéen (COG) Ben Nunoo Mensah pour aborder la coopération dans le domaine sportive ainsi que les Jeux africains de 2023. Selon le site d'information olympique Inside the Games, cette réunion a été marquée par la présence du secrétaire général du GOC Sahnoon Mohammed et l'assistante Farida Iddriss.

«La coopération sportive entre le Maroc et le Ghana a été abordée, les Jeux africains étant une question autour de laquelle les deux pays pourraient travailler ensemble», explique le média, qui rappelle que le Maroc a accueilli les derniers Jeux africains, dans la capitale Rabat en 2019, tandis que le Ghana devrait organiser la prochaine édition en 2023 pour la première fois.

