Maroc : La Marine royale a-t-elle laissé un migrant se noyer ?

Alarm Phone a dénoncé, samedi soir, l’abandon d’un migrant en mer par la Marine royale, suite à une opération de sauvetage coordonnée par ses équipes. Sur son compte Twitter, l’ONG internationale a expliqué qu’un bateau transportant 11 personnes a été intercepté par la Marine marocaine, aux larges des côtes du royaume. «Pendant l'opération, le bateau a chaviré laissant une personne dans l'eau», poursuit l’ONG, qui affirme que «malgré les protestations des autres voyageurs, la Marine a quitté les lieux et laissant dans l’eau cette personne» pour revenir à Tanger.

«Nous tenons les autorités marocaines comme responsables de cette mort. Ils ont laissé cette personne se noyer», fustige l’ONG qui présente ses condoléances à la famille et aux amis de la personne disparue.

The Moroccan Navy proceeded to Tangier. We hold the Moroccan authorities directly responsible for this death. They left this person behind to drown.



Our condolences to the family and friends of the missing person.