CAN de Beach Soccer : Le Maroc finit troisième après avoir battu l'Ouganda

La sélection marocaine de Beach soccer a remporté, samedi à Saly (Sénégal), sur le score de (5-3), le match de classement de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) face à l'Ouganda, terminant troisième à l’issue de cette compétition continentale. Dans un match maitrisé de bout en bout par les Lions de l’Atlas, les Marocains ont été les maitres du terrain grâce à une belle performance des joueurs tels Rabi Aboutalbi et Nassim El Hadaoui, auteurs de deux doublés, Yassir Abada, qui a signé le cinquième but, ainsi que tous les autres joueurs.

Dominés par une équipe marocaine plus entreprenante, les Ougandais ont réussi à revenir dans le match, notamment lors de la troisième et dernière partie, en réduisant l’écart par trois réalisations signées Baker Lukooya et Emmanuel Wasswa, auteur de deux buts. Les poulains de Mostapha El Haddaoui, qui avaient bien entamé la CAN du Sénégal en remportant leur premier match face aux Seychelles (5-1), n’ont pas réussi à s’imposer devant le Mozambique (1-2) avant de remporter leur duel face aux Pharaons d’Egypte et de se qualifier aux demi-finales de la compétition continentale.

En demi-finale, les Lions de l’Atlas se sont inclinés sur le score de (2-3) devant le Sénégal, tenant du titre et pays hôte de cette compétition continentale.