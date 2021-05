Le PSG serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour Achraf Hakimi

L’international marocain Achraf Hakimi, évoluant au poste d'arrière droit à l'Inter Milan, serait sur le départ. Première recrue la saison dernière, il serait le premier joueur à partir dès le prochain mercato estival, au moment où les négociations entre le club italien et le Paris Saint-Germain seraient à un stade «très avancé», rapporte La Gazzetta dello Sport. Citant des sources bien informées, le journal sportif affirme que la signature n'est qu'une question de temps entre les clubs italien et français, qui doivent permettre à l’Inter d’empocher une somme proche de 60 millions d'euros.

«Dans un premier temps, le club parisien a demandé d’inclure aussi le milieu de terrain argentin Leandro Paredes dans l’offre, mais la négociation s'est déplacée vers la piste que le club italien préférait, précisément pour répondre aux besoins économiques du club», détaille-t-on. Le média italien a rappelé que l'Inter est endetté, notant que si les deux clubs parviennent à un accord, la transaction permettra au club italien de regarder vers l'avenir avec plus de sérénité et de confiance et atteindre ses objectifs», conclut-on.

Il y a quelques jours, Achraf Hakimi a laissé la porte ouverte à un futur transfert dès la saison prochaine. «Je ne sais pas ce qui va se passer la saison prochaine. Je peux seulement dire que je suis heureux ici», a-t-il confié. Selon la presse italienne, qui ont repris sa déclaration, le lion de l’Atlas «ne veut pas exclure catégoriquement» un transfert, alors que l’Inter fait face à une situation financière tendue à l'Inter.

Outre le PSG, le Bayern Munich, à la recherche d'un nouvel arrière droit, serait intéressé par l’international marocain. L’ex-sociétaire du Real Madrid est arrivé à l’Inter Milan en juillet 2020 pour un contrat de 5 ans et un montant du transfert qui a frôlé les 45 millions d’euros, en plus d’un bonus selon les prestations du joueur et les performances de l’Inter.