Diaspo #195 : Solen Souleimane Benabadji rêve de «conquérir le Maroc avec la musique»

Guitariste et batteur, fan de musique Gnaoua et Touaregs, Solen Souleimane Benabadji a fait «autre chose» que la musique, pendant une bonne période sa vie, avant de finir par réaliser son rêve. En 2019, il a ainsi décidé de démissionner du poste qu’il occupait au sein de l’entreprise familiale au Maroc pour s’installer au Autriche et se lancer dans la musique.

Né à Casablanca en 1993, Solen Benabadji passe une bonne partie de sa vie à voyager. Des Etats-Unis en passant par la France, sa famille s’installe finalement au Maroc, alors qu’il a 10 ans. Le jeune musicien vit alors entre Mohammedia et Casablanca, où il décroche son baccalauréat. A 18 ans, il plie bagages pour Montpellier, pour entamer des études en ventes et marketing. Des études qu’il finit par lâcher, pour découvrir le monde. Il passe ainsi un an et demi en Australie puis quatre mois en Amérique du Sud.

De retour à nouveau au Maroc, Solen Benabadji part dans un tour du monde qui le conduit, avec sa famille, dans 16 pays pendant un an, dans le cadre d’un projet. «L’objectif était de vivre dans un village reculé avec peu d’infrastructure et de connexion avec le monde urbain et apprendre comment la population locale vive et gère ses ressources», nous confie le Franco-marocain à propos du projet Open-Villages lancé par sa famille.

«Pendant mes voyages, j’ai expérimenté beaucoup de choses et cela m’a permis d’acquérir une ouverture d’esprit. Cela m’a beaucoup influencé mon choix de suivre un parcours atypique.» Solen Benabadji

Un choix atypique de se consacrer à la musique

Ces voyages influencent ainsi ses choix de vie et le pousse à lancer un projet parallèle qui consistaient à enregistrer les musiques tribales des villages qu’il visite. «Je n’ai jamais sorti ces enregistrements qui m’ont permis d’apprendre énormément en termes de sonorités et ont influencé ma manière de faire de la musique», reconnaît-il.

De retour au Maroc en 2016, Solen Benabadji travaille pendant trois ans dans la société familiale. Le projet Open-Villages est alors mis en pratique au Maroc, sous forme d’association de développement de villages marocains. «A chaque fois, j’ai fait autre chose que de la musique bien que j’avais cette envie de m’y consacrer depuis très longtemps. En revenant au Maroc cette fois-ci, je me suis senti comme un extraterrestre», ironise-t-il.

Le musicien abandonne ainsi son travail pour son réaliser son rêve. Conscient du fait qu’il serait «très compliqué» de faire carrière dans le pays, le Franco-marocain rejoint alors un ami musicien rencontré en Argentique et s’installe à Vienne, en Autriche. «Nous avions donc décidé de relancer son groupe et avons embauché d’autres musiciens», ajoute-t-il. Après des mois de travail, le groupe a sorti son premier single en janvier dernier et compte en dévoiler un tous les trois mois, malgré la pandémie du nouveau coronavirus.

Le groupe musical, soutenu financièrement par l’Etat autrichien, profitera surtout de cette période pour affiner sa stratégie. «Il est vrai que le Covid-19 nous a aussi affectés en tant que musiciens, car nous n’avons pas pu faire de concerts, mais en même temps, cela nous a permis de bâtir notre projet sur des bases beaucoup plus solides», affirme le guitariste de Desert May Bloom, qui renoue avec les concerts dès le mois de juillet.

«Il était vraiment difficile de garder la motivation, car en tant que musiciens, nous aimons jouer sur scène, avoir une audience et faire sentir des émotions. En un an et demi, nous n’avons fait que trois concerts, ce qui était très peu. Mais nous avons réussi à le faire tout en étant plus efficace.» Solen Benabadji

Une «résidence artistique» au Maroc l’année prochaine

Sur le plan personnel, le musicien reconnaît toutefois avoir été affecté par cette pandémie qui l’a empêché de rentrer souvent visiter sa famille et ses amis et de se ressourcer au Maroc. Attaché au Royaume, il nous confie que son rêve reste de «pouvoir jouer au Maroc sur une grande scène». «Je ne sais pas si je suis plutôt Mawazine ou Festival de Gnaoua, mais je sais qu’il arrive au Festival Atlas Electronic de Marrakech d’inviter des groupes étrangers», explique-t-il. «Conquérir le Maroc avec la musique serait un immense rêve», déclare-t-il.

Solen Benabadji rappelle aussi que le groupe comptait organiser une «résidence artistique au Maroc», cet été pour «travailler sur un album et des chansons et de se produire à la fin», mais que ce projet a été reporté pour l’année prochaine. «Nous avons pour le moment une stratégie de se concentrer sur l’Europe au lieu d’aller un peu partout, mais très vite, le Maroc rentrera dans nos objectifs», promet-il.

«Pour moi, c’est très important que l’Europe sache apprécier d’autre chose que juste du rock ou de la musique pop et s’intéresse aussi à la musique orientale. Au Maroc, je suis fun de la musique Gnawa et saharienne et si je veux être musicien, c’est pour faire découvrir d’autres influences et richesses musicales à l’Occident.» Solen Benabadji

Le Franco-marocain promet prochainement des «influences orientales et probablement Gnaoua dans un sens ou un autre», dans les chansons de Desert May Bloom, en affirmant que cela «est quelque chose qui [lui] tient à cœur».