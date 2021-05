Amnesty International préoccupée par l'état de santé de Soulaiman Raissouni

Amnesty International a affirmé, vendredi, que les autorités marocaines «doivent de toute urgence mettre fin» à la détention préventive de Soulaiman Raissouni, dont «la santé est menacée après 51 jours de grève de la faim». Dans un communiqué, l’ONG internationale a estimé que les autorités du pays doivent «veiller à ce qu'il reçoive les soins médicaux spécialisés dont il a besoin».

Soulaiman Raissouni est en grève de la faim depuis le 8 avril pour protester contre sa détention et son isolement prolongés. Depuis son arrestation pour agression sexuelle en mai 2020, il a été détenu pendant un an dans une seule cellule, «sans contact significatif avec qui que ce soit pendant plus de 22 heures par jour», écrit l’ONG qui rappelle que l’ancien rédacteur en chef du journal Akhbar Alyaoum «souffre d'hypertension chronique qui nécessite un traitement régulier». «Depuis qu'il a commencé sa grève de la faim, il a perdu 31 kilos et sa santé s'est fortement détériorée», alerte-t-elle.

«Sans soins médicaux spécialisés, la santé de Soulaiman Raissouni est en danger critique. Les autorités marocaines doivent de toute urgence s'assurer qu'il a accès à des soins médicaux indépendants par un médecin de son choix et que sa famille et son équipe juridique aient accès à son dossier médical», a déclaré Amna Guellali, directrice adjointe du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à Amnesty International, citée par le communiqué. «Quelles que soient les charges retenues contre un détenu, les autorités marocaines ont l'obligation de respecter les normes internationales sur le traitement des prisonniers et doivent immédiatement mettre fin à l'isolement cellulaire prolongé de Soulaiman Raissouni», plaide-t-elle.

L’ONG rappelle que «lors de sa dernière audience, le 18 mai, il était trop malade pour s'exprimer devant le juge. L'audience a été reportée au 3 juin». «Il est essentiel que toutes les allégations d'agression sexuelle fassent l'objet d'une enquête appropriée et que les auteurs de ces agressions soient traduits en justice. Cependant, quelle que soit la gravité des accusations portées contre Soulaiman, les autorités doivent veiller à ce qu'il soit traité équitablement et qu'il bénéficie d'une audience équitable sur la mise en liberté sous caution», indique Amnesty International.