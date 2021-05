Maroc : Le portail relatif au suivi du programme gouvernemental mis en ligne

Le portail dédié au suivi du programme gouvernemental vient d'être mis en ligne par le département du Chef du gouvernement. Fruit d'un travail mené sur trois années, en concertation et partenariat avec l'ensemble des départements ministériels et des partenaires, ce portail ambitionne de renforcer les principes de transparence et de reddition des comptes, en matière de suivi de l'action gouvernementale, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Ce portail, ajoute la même source, a été élaboré dans le sillage de la démarche de suivi du programme gouvernemental adopté le 25 avril 2017, dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées dans la circulaire du Chef du gouvernement diffusée en août 2017. Il permet ainsi un suivi de l'ensemble des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de son programme, chaque engagement étant formalisé en mesure spécifique (581 mesures), poursuit le texte.

Premier du genre au Maroc, ce portail est doté d'une interface didactique, d'un moteur de recherche et d'une classification thématique, qui permettent aux citoyens et à toute personne intéressée par la chose publique, d'accéder en toute facilité à l’état d'avancement des différentes mesures du programme gouvernemental, relève-t-on.

L’actualisation régulière de cette plateforme est effectuée sur la base des données directement mises à disposition par les départements ministériels, ajoute la même source.